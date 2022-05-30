Dolar 17 lirayı görecek mi? Döviz yatırımcılarına kötü haber! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar 17 lirayı görecek mi? Döviz yatırımcılarına kötü haber! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Döviz yatırımcıları ve döviz satın almak isteyenler, dolar ve eurodaki fiyatları merak ediyor. Dolar ve Euro haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Doların alış fiyatı 16,3569 TL, satış fiyatı ise 16,3668 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 30 Mayıs 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...