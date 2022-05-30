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Dolar 17 lirayı görecek mi? Döviz yatırımcılarına kötü haber! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Döviz yatırımcıları ve döviz satın almak isteyenler, dolar ve eurodaki fiyatları merak ediyor. Dolar ve Euro haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Doların alış fiyatı 16,3569 TL, satış fiyatı ise 16,3668 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 30 Mayıs 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar 17 lirayı görecek mi? Döviz yatırımcılarına kötü haber! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları 1110

Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar, ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler, döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Sizler tarafından merak edilen soruları araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte saat 09:15 itibariyle serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...