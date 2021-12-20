Dolar 17 TL, euro 19, sterlin 23 TL'yi aştı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamalarının ardından dolar ve euro kuru yeni güne yükselişle başladı. Dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırarak 20 Aralık 2021 Pazartesi gününe 17 TL'den başladı.
Merkez Bankasının faiz kararı sonrası artışa geçen dolar kuru, yeni günde de yükselişini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlim Yayma Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada faizlerin düşürülmesi konusundaki kararlılığı piyasaları hareketlendirdi. Bunun üzerine dolar kurunun yeni gündeki fiyatı merak ediliyor. İşte Dolar, euro bugün ne kadar, kaç para, kaç TL 20 Aralık 2021 Pazartesi? 20 Aralık 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları haberimizde...
DOLAR, EURO BUGÜN NE KADAR OLDU 20 ARALIK 2021 PAZARTESİ
Serbest piyasada dolar kuru, 20 Aralık 2021 Cuma günü, serbest piyasada açılışta 17,1027 TL'den alınıyor, 17,2318 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 19,2735 TL'den alınıyor, 19,3464 TL'den satılıyor.
Öte yandan 17 Aralık 2021 Cuma günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 16,51 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 18,50 TL olarak kayıtlara geçti.
Not: Kurda ilerleyen saatlerde fiyatlar değişime uğramaktadır. Saat 09.00 itibarıyla açılış fiyatları yukarıdaki gibidir.
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20 ARALIK 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI
20 Aralık 2021 Pazartesi gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.00 itibariyle aşağıdaki gibidir.
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|17,1069
|17,2616
|Avro
|19,2842
|19,4211
|Sterlin
|22,6814
|22,8581
|İsviçre Frangı
|18,5744
|18,6535
|Japon Yeni
|0,1537
|0,1504
|S. Arabistan Riyali
|4,6261
|4,6493
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)