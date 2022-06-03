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Dolar 17'ye yaklaşıyor! Döviz yatırımcıları servetine servet katıyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Döviz kurlarını yakından takip edenler ve dolar ile euroya yatırım yapanlar güncel kurları merak ediyor. Dolar ve Euro güne yükselişle başladı. Doların alış fiyatı 16,4780 TL, satış fiyatı ise 16,4850 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 3 Haziran 2022 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar 17'ye yaklaşıyor! Döviz yatırımcıları servetine servet katıyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları 1110

Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar, ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler, döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Sizler tarafından merak edilen soruları araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte saat 08:55 itibariyle serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...