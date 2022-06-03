Dolar 17'ye yaklaşıyor! Döviz yatırımcıları servetine servet katıyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar 17'ye yaklaşıyor! Döviz yatırımcıları servetine servet katıyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Döviz kurlarını yakından takip edenler ve dolar ile euroya yatırım yapanlar güncel kurları merak ediyor. Dolar ve Euro güne yükselişle başladı. Doların alış fiyatı 16,4780 TL, satış fiyatı ise 16,4850 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 3 Haziran 2022 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...