Dolar 17'ye yaklaştı! Dövizi ucuzdan almak isteyenler hüsrana uğradı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar 17'ye yaklaştı! Dövizi ucuzdan almak isteyenler hüsrana uğradı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Paralarını değerlendirmek isteyen ve yatırım yapmak isteyenler, döviz kurlarının güncel halini merak ediyor. Döviz kurları güne düşüşle başladı. Doların alış fiyatı 16,6406 TL, satış fiyatı ise 16,6457 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 29 Haziran 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...