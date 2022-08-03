Dolar 18 lirayı aştı! Döviz kurlarında son durum ne? İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar, ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler, döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Sizler tarafından merak edilen soruları araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte son işlem saatinde serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA?

20 Aralık’ta 18,36 ile tarihi yüksek seviyeye çıkan dolar kuru, bugün son işlem saatinde 18,08’e yükseldi.

EURO NE KADAR, KAÇ TL 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA?

Serbest piyasada euro kuru, 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü 18,2474 TL'den alınırken, 18,2704 TL'den satılıyor.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR, KAÇ TL 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA?

Serbest piyasa İngiliz sterlini, 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü 21,8226 TL'den alınırken, 21,8532 TL'den satılıyor.

İSVİÇRE FRANGI NE KADAR, KAÇ TL 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA?

Serbest piyasada İsviçre frangı, 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü 18,7496 TL'den alınırken, 18,7716 TL'den satılıyor.

Dünyadaki ve Türkiye'deki önemli gelişmelerin yaşanmasıyla birlikte, döviz kurlarındaki değişiklik anbean hareketlilik gösteriyor. Güncel döviz kurları için sitemizi takip edebilirsiniz.



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Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

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