Dolar 18'e yaklaşıyor! Dolar ve euro sahipleri bayram ediyor! Döviz kurları güne yükselişle başladı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar 18'e yaklaşıyor! Dolar ve euro sahipleri bayram ediyor! Döviz kurları güne yükselişle başladı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Merkez Bankasının faizleri sabit tutmasının ardından döviz kurlarının güncel hali sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Döviz kurları güne yükselişle başladı. Doların alış fiyatı 17,3532 TL, satış fiyatı ise 17,3690 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 24 Haziran 2022 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...