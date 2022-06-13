  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Dolar 18'e yaklaştı! Doları olanlar döviz bürolarına koştu! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar 18'e yaklaştı! Doları olanlar döviz bürolarına koştu! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Döviz yatırımcıları, döviz kurlarının güncel halini merak ediyor. Dolar ve Euro haftaya yükselişle başladı. Doların alış fiyatı 17,2234 TL, satış fiyatı ise 17,2394 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 13 Haziran 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar 18'e yaklaştı! Doları olanlar döviz bürolarına koştu! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları 1110

Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar, ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler, döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Sizler tarafından merak edilen soruları araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte saat 09:20 itibariyle serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...