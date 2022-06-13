Dolar 18'e yaklaştı! Doları olanlar döviz bürolarına koştu! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar 18'e yaklaştı! Doları olanlar döviz bürolarına koştu! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Döviz yatırımcıları, döviz kurlarının güncel halini merak ediyor. Dolar ve Euro haftaya yükselişle başladı. Doların alış fiyatı 17,2234 TL, satış fiyatı ise 17,2394 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 13 Haziran 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...