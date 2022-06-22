Dolar 18'e yol aldı! Döviz kurları güne yükselişle başladı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar 18'e yol aldı! Döviz kurları güne yükselişle başladı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dövize yatırım yapmış olan kişiler, güncel kur fiyatlarını merak ediyor. Dolar ve Euro güne yükselişle başladı. Doların alış fiyatı 17,3499 TL, satış fiyatı ise 17,3542 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 22 Haziran 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...