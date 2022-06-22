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Dolar 18'e yol aldı! Döviz kurları güne yükselişle başladı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dövize yatırım yapmış olan kişiler, güncel kur fiyatlarını merak ediyor. Dolar ve Euro güne yükselişle başladı. Doların alış fiyatı 17,3499 TL, satış fiyatı ise 17,3542 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 22 Haziran 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar 18'e yol aldı! Döviz kurları güne yükselişle başladı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları 117

Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar, ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler, döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Sizler tarafından merak edilen soruları araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte saat 09.20 itibariyle serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...