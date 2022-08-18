Dolar 20 TL olur mu? Dolar yükselir mi, yükselecek mi ? Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos 2022

Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos 2022 tarihinde açıklandı. Bu kapsamda, Ağustos ayında politika faizi yüzde 14'ten 13'e indirildi. Hemen ardından yükselişe geçen döviz ise Dolar 20 TL olur mu? Dolar yükselir mi, yükselecek mi ? şeklindeki soruları beraberinde getirdi. İşte, vatandaşın en çok güvendiği yatırım aracı olan dolar için uzmanların tahminleri...

DOLAR 20 TL OLUR MU? DOLAR YÜKSELİR Mİ, YÜKSELECEK Mİ ?

Geçtiğimiz aylarda ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doların 20 liraya ulaşacağını ve altının rekor kıracağını söylemişti. Geçer, konuya ilişkin "17.80-95 aralığına kadar emin adımlarla ilerleyecek dolar. Sonra 18 seviyesi kırıldıktan sonra yavaş yavaş 20 TL'nin üzerini konuşmaya başlayacağız. Anormal koşullar devreye girerse zaten hem dolar hem euro hem sterlin hem gram altınla ilgili bambaşka şeyler konuşmaya başlarız" ifadelerini kullanarak, kurlarda önemli bir hareketliliğin gözlemleneceğini söylemişti.

Öte yandan Piyasa Uzmanı İslam Memiş, "Dolar yıl sonunda 21 olabilir. Bugünkü teknik bu. Dolar bir yatırım aracı değil ödeme aracıdır. Euro/Sterlin değer kaybetmiş. Madem yatırım yapacaksın. Akıllı yere yap. Ben ve yol arkadaşlarım Borsa İstanbul'a girdik. Dövizden kat kat fazla kazandık. Biz dövizi yatırım aracı olarak görmedik. Gram altın şişti. Piyasayı manipüle ediyorlar. Bu fiyatlardan altın almayın. Gaza gelip satmayın. Buradaki detay miktar üzerinden gitmek” ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 18 AĞUSTOS 2022

21 Ocak: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)

18 Şubat: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)

18 Mart: Yüzde 19 (200 baz puan artırıldı)

15 Nisan: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

6 Mayıs: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

17 Haziran: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

14 Temmuz: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

12 Ağustos: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

23 Eylül: Yüzde 18 (100 baz puan indirim)

21 Ekim: Yüzde 16 (200 baz puan indirim)

18 Kasım: Yüzde 15 (100 baz puan indirim)

16 Aralık: Yüzde 14 (100 baz puan indirim)

20 Ocak 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

17 Şubat 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

17 Mart 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

14 Nisan 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

26 Mayıs 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

23 Haziran 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

21 Temmuz 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

18 Ağustos 2022: Yüzde 13 (100 baz puan indirim)