Dolar 20 TL olur mu? Dolar yükselir mi, yükselecek mi ? Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos 2022

Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos 2022 tarihinde açıklandı. 14'ten 13'e indirilen politika faizi Dolar 20 TL olur mu? sorularını da beraberinde getirdi. Kararın ardından Dolar yükselir mi, yükselecek mi ? sorularına yanıt arayanlar için haberimizde detaylara yer verdik.

Büşra Mercimek
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Dolar 20 TL olur mu? Dolar yükselir mi, yükselecek mi ? Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos 2022

Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos 2022 tarihinde açıklandı. Bu kapsamda, Ağustos ayında politika faizi yüzde 14'ten 13'e indirildi. Hemen ardından yükselişe geçen döviz ise Dolar 20 TL olur mu? Dolar yükselir mi, yükselecek mi ? şeklindeki soruları beraberinde getirdi. İşte, vatandaşın en çok güvendiği yatırım aracı olan dolar için uzmanların tahminleri...

Dolar 20 TL olur mu? Dolar yükselir mi, yükselecek mi ? Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos 2022

DOLAR 20 TL OLUR MU? DOLAR YÜKSELİR Mİ, YÜKSELECEK Mİ ?

Geçtiğimiz aylarda ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doların 20 liraya ulaşacağını ve altının rekor kıracağını söylemişti. Geçer, konuya ilişkin "17.80-95 aralığına kadar emin adımlarla ilerleyecek dolar. Sonra 18 seviyesi kırıldıktan sonra yavaş yavaş 20 TL'nin üzerini konuşmaya başlayacağız. Anormal koşullar devreye girerse zaten hem dolar hem euro hem sterlin hem gram altınla ilgili bambaşka şeyler konuşmaya başlarız" ifadelerini kullanarak, kurlarda önemli bir hareketliliğin gözlemleneceğini söylemişti.

Dolar 20 TL olur mu? Dolar yükselir mi, yükselecek mi ? Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos 2022

Öte yandan Piyasa Uzmanı İslam Memiş, "Dolar yıl sonunda 21 olabilir. Bugünkü teknik bu. Dolar bir yatırım aracı değil ödeme aracıdır. Euro/Sterlin değer kaybetmiş. Madem yatırım yapacaksın. Akıllı yere yap. Ben ve yol arkadaşlarım Borsa İstanbul'a girdik. Dövizden kat kat fazla kazandık. Biz dövizi yatırım aracı olarak görmedik. Gram altın şişti. Piyasayı manipüle ediyorlar. Bu fiyatlardan altın almayın. Gaza gelip satmayın. Buradaki detay miktar üzerinden gitmek” ifadelerini kullandı.

Dolar 20 TL olur mu? Dolar yükselir mi, yükselecek mi ? Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos 2022

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 18 AĞUSTOS 2022

21 Ocak: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)

18 Şubat: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)

18 Mart: Yüzde 19 (200 baz puan artırıldı)

15 Nisan: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

6 Mayıs: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

17 Haziran: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

14 Temmuz: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

12 Ağustos: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

23 Eylül: Yüzde 18 (100 baz puan indirim)

21 Ekim: Yüzde 16 (200 baz puan indirim)

18 Kasım: Yüzde 15 (100 baz puan indirim)

16 Aralık: Yüzde 14 (100 baz puan indirim)

Dolar 20 TL olur mu? Dolar yükselir mi, yükselecek mi ? Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos 2022

20 Ocak 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

17 Şubat 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

17 Mart 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

14 Nisan 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

26 Mayıs 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

23 Haziran 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

21 Temmuz 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

18 Ağustos 2022: Yüzde 13 (100 baz puan indirim)

Dolar 20 TL olur mu? Dolar yükselir mi, yükselecek mi ? Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos 2022

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li İBB'ye bağlı BELTUR'da hamburgerin içerisinden öyle bir şey çıktı ki! Mideniz ağzınıza gelecek!
CHP'li İBB'ye bağlı BELTUR'da hamburgerin içerisinden öyle bir şey çıktı ki! Mideniz ağzınıza gelecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret! Zelenskiy ve Guterres ile görüşecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret! Zelenskiy ve Guterres ile görüşecek!
Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 18 Ağustos 2022 ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022? Neden ara verdi?
Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 18 Ağustos 2022 ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022? Neden ara verdi?
Oturduğunuz evin konumuna iyi bakın! Uzman isim açıkladı: "24 kentimiz, 80’i aşkın ilçemiz fay hatları üzerinde"
Oturduğunuz evin konumuna iyi bakın! Uzman isim açıkladı: "24 kentimiz, 80’i aşkın ilçemiz fay hatları üzerinde"
60 kilonun altında olan kadınlar evlenemiyor! Zayıf kadınların güzel olarak kabul edilmediği ve evde kaldığı Moritanya'nın bir garip geleneği "Gavaj"
60 kilonun altında olan kadınlar evlenemiyor! Zayıf kadınların güzel olarak kabul edilmediği ve evde kaldığı Moritanya'nın bir garip geleneği "Gavaj"
Konya'da yürekleri sızlatan olay! Vicdanlarını torbaya koydular: Bir günlük bebeği sokağa terk etmişler
Konya'da yürekleri sızlatan olay! Vicdanlarını torbaya koydular: Bir günlük bebeği sokağa terk etmişler
Zorlukların üstesinden gelebilmek ve hayatı daha yaşanılabilir kılmak için gerekli olan 'Psikolojik sağlamlık' hakkında bilgiler...
Zorlukların üstesinden gelebilmek ve hayatı daha yaşanılabilir kılmak için gerekli olan 'Psikolojik sağlamlık' hakkında bilgiler...
Merkez Bankası faiz düşürdü, dolar reşit oldu! 18 TL'yi de geçti!
Merkez Bankası faiz düşürdü, dolar reşit oldu! 18 TL'yi de geçti!
Son dakika | Merkez Bankasından beklenmedik hamle! Faiz kararı açıklandı: Yüzde 14'den 13'e düşürüldü
Son dakika | Merkez Bankasından beklenmedik hamle! Faiz kararı açıklandı: Yüzde 14'den 13'e düşürüldü
Yapı Kredi'den emeklilere promosyon müjdesi! Şubelere koşun: Bu şartları sağlayan herkes 7 bin 500 TL alacak!
Yapı Kredi'den emeklilere promosyon müjdesi! Şubelere koşun: Bu şartları sağlayan herkes 7 bin 500 TL alacak!
Bu nasıl annelik? Evleneceği kişi istemediği için 7 yaşındaki çocuğunu e-ticaret sitesinde sattı! Foyası ortaya çıkınca tüm ülke ayaklandı!
Bu nasıl annelik? Evleneceği kişi istemediği için 7 yaşındaki çocuğunu e-ticaret sitesinde sattı! Foyası ortaya çıkınca tüm ülke ayaklandı!
Son dakika | Bakan Koca müjdeyi verdi! Başvurular İşkur'dan yapılıyor: 1356 sürekli işçi alınacak
Son dakika | Bakan Koca müjdeyi verdi! Başvurular İşkur'dan yapılıyor: 1356 sürekli işçi alınacak