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  3. "Dolar 22 lirayı bulacak!" Ünlü ekonomistin dolar tahmini gündeme oturdu! "Emin adımlarla gidiyor..."

"Dolar 22 lirayı bulacak!" Ünlü ekonomistin dolar tahmini gündeme oturdu! "Emin adımlarla gidiyor..."

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in dolar tahmini gündeme oturdu. Ekonomist Geçer, Youtube kanalında doların 22 lira olacağını söyledi.

"Dolar 22 lirayı bulacak!" Ünlü ekonomistin dolar tahmini gündeme oturdu! "Emin adımlarla gidiyor..." 116

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, ekonomiye yönelik yaptığı tahminlerle adından sıkça söz ettiriyor.