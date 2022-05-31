Dolar almanın tam vakti! Döviz kurları düşmeye devam ediyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar almanın tam vakti! Döviz kurları düşmeye devam ediyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Döviz yatırımcıları ve döviz almak isteyen kişiler dolarla euronun güncel fiyatlarını merak ediyor. Dolar ve Euro güne düşüşle başladı. Doların alış fiyatı 16,3649 TL, satış fiyatı ise 16,3671 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 31 Mayıs 2022 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...