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  3. Dolar almanın tam vakti! Döviz kurları düşmeye devam ediyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar almanın tam vakti! Döviz kurları düşmeye devam ediyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Döviz yatırımcıları ve döviz almak isteyen kişiler dolarla euronun güncel fiyatlarını merak ediyor. Dolar ve Euro güne düşüşle başladı. Doların alış fiyatı 16,3649 TL, satış fiyatı ise 16,3671 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 31 Mayıs 2022 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar almanın tam vakti! Döviz kurları düşmeye devam ediyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları 1110

Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar, ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler, döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Sizler tarafından merak edilen soruları araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte saat 09:05 itibariyle serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...