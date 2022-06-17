Dolar artıyor, bozdurmak isteyen döviz bürolarına koşuyor! Döviz kurları zirveye doğru gidiyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar, ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler, döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Sizler tarafından merak edilen soruları araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte saat 10.30 itibariyle serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...