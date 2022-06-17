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  3. Dolar artıyor, bozdurmak isteyen döviz bürolarına koşuyor! Döviz kurları zirveye doğru gidiyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar artıyor, bozdurmak isteyen döviz bürolarına koşuyor! Döviz kurları zirveye doğru gidiyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dövize yatırım yapanlar ve döviz almak isteyenler güncel kurları merak ediyor. Dolar ve Euro güne yükselişle başladı. Doların alış fiyatı 17,3160 TL, satış fiyatı ise 17,3237 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 17 Haziran 2022 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar artıyor, bozdurmak isteyen döviz bürolarına koşuyor! Döviz kurları zirveye doğru gidiyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları 117

Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar, ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler, döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Sizler tarafından merak edilen soruları araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte saat 10.30 itibariyle serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...