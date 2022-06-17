Dolar artıyor, bozdurmak isteyen döviz bürolarına koşuyor! Döviz kurları zirveye doğru gidiyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar artıyor, bozdurmak isteyen döviz bürolarına koşuyor! Döviz kurları zirveye doğru gidiyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dövize yatırım yapanlar ve döviz almak isteyenler güncel kurları merak ediyor. Dolar ve Euro güne yükselişle başladı. Doların alış fiyatı 17,3160 TL, satış fiyatı ise 17,3237 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 17 Haziran 2022 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...