Dolar arttı, altın fiyatları coştu! Yükseliş durmak bilmiyor, yatırımcı parasına para kattı! İşte güncel altın fiyatları
Dolar arttı, altın fiyatları coştu! Yükseliş durmak bilmiyor, yatırımcı parasına para kattı! İşte güncel altın fiyatları
Dolar kurunun Aralık ayından sonra ilk kez 17 TL'yi aşmasıyla altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. 1000 TL'yi aşan gram altın yükselişini sürdürürken çeyrek altının satış fiyatı ise 1700 TL'ye dayandı. Altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler için 9 Haziran 2022 Perşembe güncel altın fiyatları haberimizde...