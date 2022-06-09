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  3. Dolar arttı, altın fiyatları coştu! Yükseliş durmak bilmiyor, yatırımcı parasına para kattı! İşte güncel altın fiyatları

Dolar arttı, altın fiyatları coştu! Yükseliş durmak bilmiyor, yatırımcı parasına para kattı! İşte güncel altın fiyatları

Dolar kurunun Aralık ayından sonra ilk kez 17 TL'yi aşmasıyla altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. 1000 TL'yi aşan gram altın yükselişini sürdürürken çeyrek altının satış fiyatı ise 1700 TL'ye dayandı. Altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler için 9 Haziran 2022 Perşembe güncel altın fiyatları haberimizde...

Dolar arttı, altın fiyatları coştu! Yükseliş durmak bilmiyor, yatırımcı parasına para kattı! İşte güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 9 Haziran 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...