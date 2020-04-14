Dolar bugün ne kadar? 14 Nisan Salı
Dolar dün 6.79 seviyelerdeydi. Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Bugün ise dolar güne 6.79 seviyesinde başladı. Gün içerisinde ise hareketliliğin yaşanacağı söyleniyor.
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14 Nisan 2020 Salı 10:09
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