Dolar bugün ne kadar? 17 Şubat Pazartesi
Dolar dün 6.04 seviyelerdeydi. Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Bugün ise dolar güne 6.04 seviyesinde başladı. Gün içerisinde ise hareketliliğin yaşanacağı söyleniyor.
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17 Şubat 2020 Pazartesi 09:32
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