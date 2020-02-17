  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Dolar bugün ne kadar? 17 Şubat Pazartesi

Dolar bugün ne kadar? 17 Şubat Pazartesi

Dolar dün 6.04 seviyelerdeydi. Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Bugün ise dolar güne 6.04 seviyesinde başladı. Gün içerisinde ise hareketliliğin yaşanacağı söyleniyor.

Ordu'da korkutan heyelan! Evler apar topar boşaltıldıOrdu'da korkutan heyelan! Evler apar topar boşaltıldı

Tekirdağlı motor ustası yaptı! Araçlarda yakıt tasarrufu sağlayacakTekirdağlı motor ustası yaptı! Araçlarda yakıt tasarrufu sağlayacak

16 tane tankla yere resmetti! Sevgilisi havalara uçtu16 tane tankla yere resmetti! Sevgilisi havalara uçtu

O Ses Türkiye finalistleri kim? O Ses Türkiye finale kalanlar kimler?O Ses Türkiye finalistleri kim? O Ses Türkiye finale kalanlar kimler?

 

17 Şubat 2020 Pazartesi 09:32

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Altın bugün ne kadar? 17 Şubat Pazartesi
Altın bugün ne kadar? 17 Şubat Pazartesi
Dolar bugün ne kadar? 17 Şubat Pazartesi
Dolar bugün ne kadar? 17 Şubat Pazartesi
Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Cezaevinden kaçmıştı! Evindeki gizli bölmede yakalandı
Cezaevinden kaçmıştı! Evindeki gizli bölmede yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alaaddin Şahin'i son yolculuğuna uğurladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alaaddin Şahin'i son yolculuğuna uğurladı
Artvin-Ardahan karayolunda çığ düştü!
Artvin-Ardahan karayolunda çığ düştü!
Ordu'da korkutan heyelan! Evler apar topar boşaltıldı
Ordu'da korkutan heyelan! Evler apar topar boşaltıldı
Bim 18 Şubat 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!
Bim 18 Şubat 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!
A101 20 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 20 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Fuat Oktay'dan Kapalı Maraş açıklaması: ''KTTC'nin kendi toprağıdır''
Fuat Oktay'dan Kapalı Maraş açıklaması: ''KTTC'nin kendi toprağıdır''