Dolar bugün ne kadar? 24 Mart Salı
Dolar dün 6.51 seviyelerdeydi. Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Bugün ise dolar güne 6.51 seviyesinde başladı. Gün içerisinde ise hareketliliğin yaşanacağı söyleniyor.
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24 Mart 2020 Salı 09:49
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