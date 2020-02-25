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  3. Dolar bugün ne kadar? 25 Şubat Salı

Dolar bugün ne kadar? 25 Şubat Salı

Dolar dün 6.12 seviyelerdeydi. Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Bugün ise dolar güne 6.12 seviyesinde başladı. Gün içerisinde ise hareketliliğin yaşanacağı söyleniyor.

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25 Şubat 2020 Salı 09:05

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