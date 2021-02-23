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  3. Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro kaç TL? 23 Şubat 2021 Salı serbest piyasa döviz kurları

Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro kaç TL? 23 Şubat 2021 Salı serbest piyasa döviz kurları

Döviz kurlarında yaşanan değişimi merak eden vatandaşlar internet arama motorlarında Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro kaç TL? 23 Şubat 2021 Salı serbest piyasa döviz kurları şeklinde aramalarda bulunuyor. Kurlardaki son durum haberimizde...

Dolar ve euro kuru bir önceki güne göre yüzde 0,7 oranında yükselişe geçti. Bu kapsamda yatırımcılar da son durumu merak ediyorlar. 

DOLAR BUGÜN NE KADAR? DOLAR, EURO KAÇ TL?

Dolar kuru saat 09.44 itibarıyla 7,0327 TL'den alınıyor, 7,0386TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 8,552 TL'den alınıyor, 8,5632 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun cuma kapanışta satış fiyatı, 7,0480 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5580 lira olarak kayıtlara geçmişti.

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23 ŞUBAT 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

23 Şubat Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz.

                        ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları    7,0149    7,0231

Avro              8,5411     8,5590

Sterlin           9,8738     9,8995

İsviçre Frangı  7,8412   7,8432

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

Tayfun Altuntaş
Editör
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