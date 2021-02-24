Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro kaç TL? 24 Şubat 2021 Çarşamba serbest piyasa döviz kurları

Dolar ve euro kuru geçtiğimiz haftalara göre tekrar yükselişe geçti. Merkez Bankası da gerekli sıklaştırma adımlarını atarak TL'yi korumaya devam ederken döviz kurlarındaki son durumu merak edenler araştırmalarda bulunuyorlar.

DOLAR BUGÜN NE KADAR? DOLAR, EURO KAÇ TL?

Dolar kuru saat 09.44 itibarıyla 7,1207 TL'den alınıyor, 7,1253 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 8,552 TL'den alınıyor, 8,6656 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun cuma kapanışta satış fiyatı, 7,0700 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5910 lira olarak kayıtlara geçmişti.

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24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

24 Şubat Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,1215 7,1263

Avro 8,6556 8,6670

Sterlin 10,1007 9,8995

İsviçre Frangı 7,8648 7,8829

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro kaç TL? 23 Şubat 2021 Salı serbest piyasa döviz kurları

Dolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2021 Pazartesi güncel döviz kurları