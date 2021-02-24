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  3. Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro kaç TL? 24 Şubat 2021 Çarşamba serbest piyasa döviz kurları

Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro kaç TL? 24 Şubat 2021 Çarşamba serbest piyasa döviz kurları

Dolar ve euro kurunda yeniden yükselişe geçti. Dolar bir önceki güne göre artışla 7,1 TL , euro kuru ise 8,6634 TL'den güne başladı. Peki Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro kaç TL? İşte 24 Şubat 2021 Çarşamba serbest piyasa döviz kurları...

Dolar ve euro kuru geçtiğimiz haftalara göre tekrar yükselişe geçti. Merkez Bankası da gerekli sıklaştırma adımlarını atarak TL'yi korumaya devam ederken döviz kurlarındaki son durumu merak edenler araştırmalarda bulunuyorlar.

DOLAR BUGÜN NE KADAR? DOLAR, EURO KAÇ TL?

Dolar kuru saat 09.44 itibarıyla 7,1207 TL'den alınıyor, 7,1253 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 8,552 TL'den alınıyor, 8,6656 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun cuma kapanışta satış fiyatı, 7,0700 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5910 lira olarak kayıtlara geçmişti.

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24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

24 Şubat Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz.

                        ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları   7,1215   7,1263

Avro             8,6556      8,6670

Sterlin          10,1007    9,8995

İsviçre Frangı  7,8648   7,8829

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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