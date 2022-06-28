Dolar dibe çakılmaya devam ediyor! Döviz kurları güne düşüşle başladı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar dibe çakılmaya devam ediyor! Döviz kurları güne düşüşle başladı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Ülkede vatandaşlar, BDDK kararı sonrasında ani düşüşler yaşayan döviz kurlarının güne nasıl başladığını merak ediyor. Döviz kurları güne düşüşle başladı. Doların alış fiyatı 16,5883 TL, satış fiyatı ise 16,5391 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 28 Haziran 2022 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...