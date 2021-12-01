Merkez Bankasının yaptığı faiz indirimleri sonrası döviz kurlarında yükseliş yaşandı. Dolar kuru 16 TL'ye kadar çıktıktan bir süre sonra yükselmeye devam etti. Birçok ekonomist dolar kurunun faiz kararı sonrası yükseleceğin ifade ederken vatandaşlar da internet arama motorlarında Dolar düşer mi, yükselir mi? Neden yükselir? Dolar 17 TL olur mu, 20 TL olur mu? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

DOLAR DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ? DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar kurunun yakın vadede düşmesi beklenmiyor. Enflasyonda yaşanan artışın yanı sıra faiz indirimlerinin getirdiği yüksek kur seviyesinin düşmesi için öncü göstergeler bulunmuyor. Öte yandan Merkez Bankasının Aralık ayında da faiz indirim yapması sonrası dolar kurunda artışı beraberinde getirdi. görünüyor. Döviz kurunun uzun vadede düşmesi için gerçekçi ekonomi politikalarına ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Öte yandan Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına müdahale edildiğine yönelik açıklama sonrası dolar ve euro kurunda yaşanan anlık düşüşler sonrası kur yeniden yükseliş ivmesine giriyor.

DOLAR 17 TL OLUR MU? DOLAR 20 TL OLUR MU?

Dolar kurunda yaşanan artışın Aralık ayında sürmesi durumunda kurunun 15 TL'yi aşacağını ifade eden ekonomistlerin tahmini tuttu. Dolar kuru 16 TL'yi aşarak 16,87 TL'ye kadar yükseldi. Kurdaki yükseliş ivmesinin artacağı tahmin ediliyor.

Dolar kuruna ilişkin tahminleriyle adından söz ettiren ekonomist Selçuk Geçer, Merkez Bankasının faiz düşürmesi durumunda kurun 16 TL'yi göreceğini ifade etmişti. Kurun 16 TL'yi aşmasının ardından Geçer, sosyal medya paylaşımında, " DOLAR 20 hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

#Dolar16TL üstü DOLAR 20 hayırlı olsun — selçukgeçer (@_selcukgecer) December 17, 2021

Geçer dolar kurunun 15 TL sınırını kırmasının ardından," Uyarıyorum #Dolar15TL bugün kırılırsa ŞAŞIRMAM. KIRDIKTAN SONRA İSE DOLAR önce 17 sonra 24..." ifadelerini kullandı.