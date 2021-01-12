Trump destekçilerinin Washington DC'de bulunan kongre binasını basması sonrasında dolar/TL geçtiğimiz hafta sert düşmüştü. Dün yeni haftaya yükselişle başlayan doların bugün tekrar düşmesi vatandaşların akıllarına 12 Ocak 2021 Salı bugün dolar kaç TL? 1 USD kaç TL oldu? sorularını getirdi. İşte bu konuyla ilgili tüm bilgiler...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde -%0,29 oranında değişim gösterdi. Saat 10.00 itibariyle bir dolar 7,4474 TL'de alınıyor, 7,4543 TL'den ise satılıyor.

Geçtiğimiz hafta son 5 ayın en düşük seviyelerini gören dolar/TL, yeni haftaya yüzde yükselişle başlarken yeni haftanın ikinci gününde tekrardan düşüşe geçerek 7,44 oldu. Euro/TL'de de düşüşe geçerek 9,0558 lira seviyesine yerleşti.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde -%0,25 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,0526 TL, satış kuru ise 9,0649 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 12 OCAK 2021 SALI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün açılışta 7,4474 liradan alınıyor, 7,4543 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4842 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO FİYATI

Piyasaların açılışında avro 9,0526 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 9,0649 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,0997 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU| ŞİMDİ DOLAR NE KADAR ?

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

12 Ocak 2021 Salı günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

12 Ocak 2021 Salı günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,45 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,3486, en yüksek 7,5234 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 7,4822'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 altında 7,4520'den işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 9,0610'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 10,0980'den satılıyor.

Dün analistlerin kısa vadede direnç olarak nitelendirdiği 90,5'in üzerine çıkarak 90,7 seviyesini gören dolar endeksi, şu dakikalarda yatay bir seyirle 90,5 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 1,1257 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, ABD'deki politik ve ekonomik gelişmelerin küresel ölçekte piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.