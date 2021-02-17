Dolar, euro kaç TL? 17 Şubat 2021 güncel döviz kurları ne kadar oldu?

Dolar ve kuru serbest piyasada bir önceki güne göre yeni güne az da olsa yükselişe başladı. İç piyasaların yurt içinde izleyeceği önemli bir veri bulunmazken gözler şimdiden Merkez Bankası'nın yarın gerçekleştireceği faiz toplantısına çevrildi. Toplantıda faiz indiriminin çıkması beklenmezken para politikasındaki kararlı duruşa ilişkin net mesajların verilmesi bekleniyor.ç

DOLAR, EURO KAÇ TL?

Dolar kuru saat 09.52 itibarıyla 7,0348 TL'den alınıyor, 7,0376 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 8,5076 TL'den alınıyor, 8,5188 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı,7,0000 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4720 lira olarak kayıtlara geçmişti.

17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI NE KADAR OLDU?

17 Şubat Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,0366 7,0427

Avro 8,4970 8,5048

Sterlin 9,7639 9,7734

İsviçre Frangı 7,8758 7,8920

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Ekonomist Remzi Özdemir'in değerlendirmelerine göre dolar kuru, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın faiz indirimi yapılamayacağına ilişkin sözleri ve sıkı para politikasının devam edeceğini açıklaması TL'yi destekliyor. Ayrıca yabancı fonların borsadan çıkarak yüksek faizli tahvile yönelmesi sonucu yabancıların alım yapmaması doları düşürüyor