Dolar- euro kaç TL? Dolar kurunda son durum nedir? | 28 Aralık Cuma
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar-euro ne kadar? 28 Aralık cuma dolar kurunda son durum haberimizde....
DOLAR KURU CANLI | 28.12.2018 CUMA DOLAR NE KADAR?
Dolar bu sabah itibariyle 5,30'dan işlem görüyor.
EURO KURU CANLI | 28.12.2018 CUMA EURO NE KADAR?
Euro kuru bugün 6,07'den işlem görüyor.
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