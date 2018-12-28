Dolar- euro kaç TL? Dolar kurunda son durum nedir? | 28 Aralık Cuma 28 Aralık 2018 piyasalar güne nasıl başladı? 28 Aralık dolar kuru ne oldu? 28 Aralık cuma euro ne kadar, 28 Aralık cuma Dolar en son ne kadar? Dolar güne nasıl başladı? Dolar ve euro 28.12.2018 piyasası nedir? İşte günün ilk rakamları...

A+ A-