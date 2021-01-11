Dolar haftaya yükselişine devam ediyor! 11 Ocak dolar ne kadar? Euro kaç TL?

11 Ocak haftasına yükselişle başlayan döviz kurları vatandaşların merak konusu olmaya başladı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde 1,25 oranında değişim gösterdi. Saat 09.30 itibariyle bir dolar 7,4564 TL'de alınıyor, 7,4694 TL'den ise satılıyor.

Geçtiğimiz hafta son 5 ayın en düşük seviyelerini gören dolar/TL, yeni haftaya yüzde 1 civarı yükselişle başladı ve 7,47 seviyelerinin üzerine tırmandı. Euro/TL'de de artış söz konusu. Geçen hafta 8,9881'nin üzerinde kapanan euro/TL, hızla yükselişe geçti ve 9,0844 liranın üzerine çıktı.

Piyasalarda haftanın ilk günü yurt dışında önemli bir veri bulunmazken, yurt içinde işgücü istatistikleri ve ödemeler dengesi gibi iki önemli veri izlenecek. Ayrıca Kabine toplantısı da bugün takip edilecek bir diğer önemli gündem maddesi olacak.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,82 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,0721 TL, satış kuru ise 9,0912 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 8 OCAK 2021 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün açılışta 7,4564 liradan alınıyor, 7,4694 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3581 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO FİYATI

Piyasaların açılışında avro 9,0723 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 9,0967 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 8,9881 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU| ŞİMDİ DOLAR NE KADAR ?

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

11 Ocak 2021 Pazartesi günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

11 Ocak 2021 Pazartesi günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

ABD'de, Kongreye yönelik baskın ve toplumsal olayların uzun sürmemesinin ardından piyasalar tekrar makroekonomik veri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelere odaklandı.

ABD'de dün gerçekleştirilen Kongre oturumunda, seçim sonuçlarının Demokrat Joe Biden lehine resmen tescil edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, yeni yönetimin 20 Ocak'ta görevine başlayacağını bildirdi.

Yurt içinde, dün borsada rekorlar devam ederken, dolar/TL 7,2406 ile yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesinden gelen sınırlı tepki alımlarıyla 7,34 seviyesinde dengelendi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,12 artışla günü 1.522,24 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.522,70 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, ABD'de seçim sonuçlarının Demokrat Joe Biden lehine resmen tescil edilmesiyle piyasalarda mali teşviklerin kısa süre içerisinde artırılacağına ilişkin beklentilerin pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Teknoloji hisselerindeki yükselişin borsa endekslerini rekordan rekora taşıdığına değinen analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki artışın ise daha temkinli olma konusunda önemli bir sinyal olduğunu vurguladı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.