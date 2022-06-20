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Dolar haftaya yükselişle başladı! Yatırımcılar döviz bürolarının yolunu tuttu! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dövize yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ve dövizlerini bozdurmak isteyenler, güncel kurları merak ediyor. Dolar ve Euro haftaya yükselişle başladı. Doların alış fiyatı 17,3042 TL, satış fiyatı ise 17,3253 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 20 Haziran 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar haftaya yükselişle başladı! Yatırımcılar döviz bürolarının yolunu tuttu! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları 117

Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar, ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler, döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Sizler tarafından merak edilen soruları araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte saat 09.20 itibariyle serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...