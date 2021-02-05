Dolar kaç TL? Bugün dolar ve euro kuru ne kadar oldu 5 Şubat 2021? 5 Şubat 2021 cuma güncel döviz kurları

Ekonomi yönetiminin piyasayı destekleyici adımları sonrası süren pozitif hava sürüyor. Bu durum döviz kurlarına da yansırken döviz kurlarında yaşanan düşüş devam ediyor.

DOLAR KAÇ TL? KAÇ PARA OLDU?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre 0,12 oranında değişim gösterdi. Saat 09.34 itibariyle bir dolar 7,1307'dan alınıyor, 7,1512 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,09 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 8,5343 TL, satış kuru ise 8,5541 TL’dir.

5 ŞUBAT 2021 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,1347 7,1387

Avro 8,5371 8,5532

Sterlin 9,7614 9,7857

İsviçre Frangı 7,8921 7,9031

BUGÜN DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?

Dolar kuru bugün açılışta 7,1650 liradan alınıyor, 7,1670 liradan satılıyor. Dün kapanışta doların satış fiyatı 7,1600 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

Piyasaların açılışında euro 8,6180 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 8,6200 lira olarak belirlendi. Dün kapanışta euronun satış fiyatı 8,6100 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU| ŞİMDİ DOLAR NE KADAR ?

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

5 Şubat 2021 Cuma günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

5 Şubat 2021 Cuma günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde, dün banka hisselerindeki satıcılı seyir BIST 100 endeksinin yükselişini sınırlayan faktör olarak dikkati çekti. BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.534,90 puandan tamamlarken banka hisseleri dün ortalama yüzde 1,5 değer kaybetti. Dün düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,4 azalışla 7,1368'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,1410 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirtti.

ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin, iş gücü piyasası ve ekonomik aktiviteye ilişkin vereceği sinyallerin Fed tarafından yakından takip edildiğini aktaran analistler, tarım dışı istihdamın 50 bin artmasının, işsizlik oranının yüzde 6,7'de sabit kalmasının ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceğini, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

DOLAR NE OLUR UZMAN YORUMLARI

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar ve euro kurundaki fiyat değişimlerini değerlendirerek, şunları söyledi:

"Şu an itibariyle 7.16 – 7.17 aralarında dolar kuru, 8.63 lira seviyesine kadar gerileyen bir Euro / TL kuru var karşımızda. Dolar endeksinin yatay seyri, TL'nin değer kazanması döviz kurlarının baskılanmasına neden oluyor. Bizim için önemli olan bu düşüşlerin kalıcı olup olmayacağı ile alakalı beklentilerimiz. Şu anda küresel piyasalarda dünya ekonomik şartlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor."

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.