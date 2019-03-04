Dolar kaç TL? Dolar- euro kurunda son durum nedir? | 4 Mart Pazartesi Dolar kaç TL? Dolar güne nasıl başladı? Dolar ve euro 04.03.2019 piyasası nedir? 4 Mart 2019 piyasalar güne nasıl başladı? Enflasyon verisi ve faiz kararının izleneceği yoğun haftanın ilk günü olan 4 Mart sabahı dolar 5.3705 seviyesinde başladı.

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