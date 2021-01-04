Dolar kaç TL? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi güncel döviz kurları

Döviz kurlarındaki düşüş 2021 yılının ilk haftasında da sürürken son durum hakkında hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerde araştırmalarda bulunuyor. Piyasaların gündemi ne ? Dolar kaç TL? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 4 Ocak 2021 Pazartesi güncel döviz kurları...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde - 063 oranında değişim gösterdi. Saat 09.41 itibariyle bir dolar 7,3826 TL'de alınıyor, 7,3949 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde - 0,55 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,0399 TL, satış kuru ise 9,0567 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 4 OCAK 2021 PAZARTESİ GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün açılışta 7,3670 liradan alınıyor, 7,3720 liradan satılıyor. Perşembe günü kapanışta doların satış fiyatı 7,4310 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO FİYATI

Piyasaların açılışında avro 9,0300 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 9,0320 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,1200 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

4 Ocak 2021 Pazartesi günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

4 Ocak 2021 Pazartesi günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARDA ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak enflasyon ve imalat sanayi PMI verilerinin hem ekonomik büyüme hem de enflasyonun genel seyrine ilişkin beklentiler açısından önemli olduğunu kaydederek, 2020'nin son haftasını yüzde 3,55'lik artışla tamamlayan BIST 100 endeksinde 1.490 ve 1.520 seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini söyledi.

Cari kurla BIST 100 endeksinin dolar bazında 200 direncini test ettiğini dile getiren analistler, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, orta vadede 250 seviyelerinin (TL bazında cari kurla 1.840 seviyeleri) gündeme gelebileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,02 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.