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Dolar kaç TL? Dolar ve euro güne nasıl başladı, bugün ne kadar oldu? 6 Ocak 2021 Çarşamba güncel döviz kurları

Yurt içinde piyasaların takip edeceği önemli bir veri bulunmazken dolar ve euro kuru yeni güne yükselişle başladı. Son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Dolar kaç TL? Dolar ve euro güne nasıl başladı, bugün ne kadar oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte 6 Ocak 2021 Çarşamba güncel döviz kurları...

Serbest piyasada dolar ve euro kuru yeni güne bu kez yükselişle başladı.  Dolar kuru 7,40TL seviyelerine kadar yükselirken euro kuru ise 9,10 TL seviyelerinde seyrediyor. Peki Piyasaların gündemi ne ? Dolar kaç TL? Dolar ve euro güne nasıl başladı, bugün ne kadar oldu? İşte 6 Ocak 2021 Çarşamba güncel döviz kurları... 

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde 0,07 oranında değişim gösterdi. Saat 09.00  itibariyle bir dolar 7,3845 TL'de alınıyor, 7,3974 TL'den ise satılıyor.

Dolar kaç TL? Dolar ve euro güne nasıl başladı, bugün ne kadar oldu? 6 Ocak 2021 Salı güncel döviz kurları

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde  0,08 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,0835 TL, satış kuru ise 9,0738 TL’dir.

Dolar kaç TL? Dolar ve euro güne nasıl başladı, bugün ne kadar oldu? 6 Ocak 2021 Salı güncel döviz kurları

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 

Dolar kuru bugün açılışta 7,3870 liradan alınıyor, 7,3890 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4150   lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

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EURO FİYATI

Piyasaların açılışında avro 9,0860 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 9,0880 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,0990 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

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CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

6 Ocak 2021 Çarşamba günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

Dolar kaç TL? Dolar ve euro güne nasıl başladı, bugün ne kadar oldu? 6 Ocak 2021 Salı güncel döviz kurları

6 Ocak 2021 Çarşamba günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

Dolar kaç TL? Dolar ve euro güne nasıl başladı, bugün ne kadar oldu? 6 Ocak 2021 Salı güncel döviz kurları

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde, dün gün içinde 1.506,89 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybıyla 1.489,56 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,4 azalışla 7,3882'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3890 seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

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DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.
Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

3 Kasım Salı Dolar kuru ne kadar oldu bugün? Euro kuru ne kadar bugün?

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor.  Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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