Dolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 2 Şubat 2021 Salı güncel döviz kurları

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın açıklamaları sonrası düşüşünü sürdüren dolar ve euro kuru son zamanların en düşük seviyesine doğru düşüşe geçti. Peki Dolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 2 Şubat 2021 Salı güncel döviz kurları...

DOLAR KAÇ TL? KAÇ PARA OLDU?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre - 0,81 oranında değişim gösterdi. Saat 10.59 itibariyle bir dolar 7,1278 TL'de alınıyor, 7,1328 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde -0,79 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 8,5971 TL, satış kuru ise 8,6062 TL’dir.

2 ŞUBAT 2021 SALI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,1297 7,1341

Avro 8,6112 8,6175

Sterlin 9,7583 9,7712

İsviçre Frangı 7,9522 7,9710

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar kuru bugün açılışta 7,1840 liradan alınıyor, 7,1860 liradan satılıyor. Dün kapanışta doların satış fiyatı 7,1800 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında euro 8,6800 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 8,6820 lira olarak belirlendi. Dün kapanışta euronun satış fiyatı 8,6800 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU| ŞİMDİ DOLAR NE KADAR ?

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2 Şubat 2021 Salı günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

2 Şubat 2021 Salı günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Analistler, ABD'deki teşvik paketi ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 1.505 ve 1.525 seviyelerinin ise yeni bir yükseliş trendi için aşılması gereken dirençler olarak öne çıktığını kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.