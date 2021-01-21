Dolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 21 Ocak Perşembe güncel döviz kurları...

ABD'de Joe Biden'in başkanlık koltuğunu devralmasının ardından dünya borsalarında pozitif bir seyir izlendi. Ülkemizde ise bugün Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu Toplantısından çıkacak faiz kararı takip edilecek. Analistler bankanın adımı için tam bir tahmin yapamazken gözler kararın açıklanacağı saat 14.00'e çevrildi. İşte döviz kurlarında son durum...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre - 0,35 oranında değişim gösterdi. Saat 11.34 itibariyle bir dolar 7,3885 TL'de alınıyor, 7,3952 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde - 0,23 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 8,9534 TL, satış kuru ise 9,9613 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? 21OCAK 2021 PERŞEMBE GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün açılışta 7,3980 liradan alınıyor, 7,4000 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4460 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO FİYATI

Piyasaların açılışında avro 8,9860 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 8,9880 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,0120 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU| ŞİMDİ DOLAR NE KADAR ?

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

21 Ocak 2021 Perşembe günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

21 Ocak 2021 Perşembe günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde, dün Hazine'nin yurt dışında gerçekleştirdiği yılın ilk tahvil ihracına gelen yüksek talebin ardından BIST 100 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak, 1.569,35 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün 7,3875'e kadar gerileyen ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7,4185'ten tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4180 seviyesinde işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim tahvil ihracında toplam miktar 3,5 milyar dolar oldu. Toplam yatırımcı talebi 15 milyar doları aşarak, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebine işaret etti.

Bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.590 seviyelerinin direnç, 1.540'ın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını tahmin ediyor. Ankete katılan 34 ekonomistin 2'si 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan artış beklerken, 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmişti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.