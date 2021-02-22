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Dolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2021 Pazartesi güncel döviz kurları

Yurt içinde piyasaların takip edeceği önemli bir verinin bulunmadığı haftanın ilk gününde dolar açılışta 6,9900 TL'den avro kuru ise 8,4750 TL'den satılıyor. Peki Dolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 22 Şubat 2021 Pazartesi güncel döviz kurları

Vatandaşların  ve yatırımcıların odağında yer alan döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Bu kapsamda son durumu bizlerde sizler için haberleştidik.

DOLAR KAÇ TL? DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar kuru saat 09.48 itibarıyla 6,9775 TL'den alınıyor, 6,9824 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 8,4552 TL'den alınıyor, 8,4622 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun cuma kapanışta satış fiyatı, 6,9610 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4340 lira olarak kayıtlara geçmişti.

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22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

18 Şubat Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz.

                        ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları    6,9542     6,9682

Avro               8,4338     8,4525

Sterlin           9,7536     9,7818

İsviçre Frangı  7,7542   7,7680

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

Tayfun Altuntaş
Editör
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