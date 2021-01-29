Dolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 29 Ocak 2021 Cuma güncel döviz kurları

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 yılına ilişkin ilk enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre 2021 yılında enflasyonun yüzde 9 olarak gerçekleşeceği tahmini yapıldı. Bu açıklamanın ardından dolar ve euro kuru da düşüşler yaşandı. Peki dolar ve euro kurunda son durum ne ? Dolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 29 Ocak 2021 Cuma güncel döviz kurları...

DOLAR KAÇ TL? KAÇ PARA OLDU?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre 0,45 oranında değişim gösterdi. Saat 09.09 itibariyle bir dolar 7,3505 TL'de alınıyor, 7,3730 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,29 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 8,9076 TL, satış kuru ise 8,9206 TL’dir.

29 OCAK 2021 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,4080 7,4100

Avro 8,9740 8,9760

Sterlin 10,0962 10,1092

İsviçre Frangı 8,2796 8,2910

Bulgar Levası 4,5563 4,5627

DOLAR AÇILIŞ FİYATI

Dolar kuru bugün açılışta 7,3840 liradan alınıyor, 7,3860 liradan satılıyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4110 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında euro 8,9740 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 8,9400 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 8,9440 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU| ŞİMDİ DOLAR NE KADAR ?

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

29 Ocak 2021 Cuma günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

29 Ocak 2021 Cuma günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde, dün 1.431,32 puanla 50 günlük hareketli ortalamasına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,13 artışla 1.498,32 puandan tamamladı.

Ağbal'ın enflasyonda yüzde 5'lik hedefe ulaşana kadar ihtiyatlı para politikası duruşunun korunacağı ve gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağını vurgulaması sonrası yüzde 1,1 değer kaybeden dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,6 artışla 7,3790 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Asya'da Çin kaynaklı likidite sıkışıklığının arttığını, bunun da pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Almanya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.