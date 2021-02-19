Dolar kaç TL? Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? 19 Şubat 2021 Cuma güncel döviz kurları

Yurt içi piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu toplantısı dün yapıldı. Yapılan açıklamada faizlerin 2021 yılında ikinci kez yüzde 17'de sabit tutulmasına karar verildiği ifade edildi. Dolar dün gün içinde az da olsa düşüş yaşarken yeni güne az da olsa yükselişle başladı.

DOLAR KAÇ TL? DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar kuru saat 09.27 itibarıyla 6,9884 TL'den alınıyor, 6,997 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 8,4559 TL'den alınıyor, 8,4655 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı, 6,9660 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4240 lira olarak kayıtlara geçmişti.

19 ŞUBAT 2021 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

18 Şubat Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,9829 6,9990

Avro 8,4511 8,4710

Sterlin 9,7602 9,7927

İsviçre Frangı 7,7914 7,8147

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.