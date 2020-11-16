Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 16 Kasım 2020 Pazartesi dolar ve euro fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarının ardından pozitif seyir etkisini devam ettirirken piyasalar, Merkez Bankasının 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikaları Kurulu Toplantısına gözlerini çevirdi. Faiz artırımının olmasına kesin gözüyle bakılırken dolar ve euro kurundaki son durum merak ediliyor. Dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 16 Kasım 2020 Pazartesi dolar ve euro kuru fiyatları...

1 DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,09 oranında değişim gösterdi. Saat 09.15 itibariyle bir dolar 7,6423 TL'de alınıyor, 7,6899 TL'den ise satılıyor.

1 EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,25 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.0555 TL, satış kuru ise 9,1131 TL’dir.

16 KASIM 2020 PAZARTESİ DOLAR KURU NE KADAR OLDU BUGÜN?

Dolar kuru bugün açılışta 7,6600 liradan alınıyor, 7,6620 liradan satılıyor. Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 7,6920 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

16 KASIM 2020 PAZARTESİ EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında avro 9,0780 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,0800 lira olarak belirlendi. Cuma günü kapanışta euronun satış fiyatı 9,0890 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

16 Kasım 2020 Pazartesi günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

16 Kasım 2020 Pazartesi günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÖZÜ ŞİMDİDEN MERKEZ BANKASI'NDA

Yurt içinde, geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan'ın atanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara ilginin arttığı görüldü. Geçen hafta, Türkiye'nin risk primi 530 seviyelerinden 400'ün altına kadar gerilerken, dolar/TL, bir haftada yüzde 11,5 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da ise işlem hacmi rekoruyla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,33 artışla 1.291,29 puandan tamamladı.

Geçen hafta uluslararası piyasada 7,5442'den kapanış yapan dolar/TL, yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 7,6580 seviyesinden başladı.

Analistler, bu hafta TCMB'nin Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü gerçekleştireceği ilk PPK toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Türk lirası varlıklarda görülen pozitif ayrışmanın devam edebileceğini ifade etti.

Yurt dışı veri gündeminde ise yarın ABD'nin sanayi üretimi ve perakende satışları, çarşamba günü Avrupa'nın enflasyon verisinin öne çıktığını aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün ve cuma günü yapacağı konuşmaların da takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.340 seviyelerinin direnç, 1.240 puanın destek konumunda olduğunu belirterek, dolar/TL'de ise 7,40'ın gündeme gelebileceğini kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.