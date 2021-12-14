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Dolar kuru, 14 TL zincirini kırdı, rekorlara göz kırpıyor! 14 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Merkez Bankasının piyasalara müdahalesine karşın döviz kurlarında yaşanan artış devam ediyor. Dolar kuru 14 TL'yi aşarak rekor kırarken son durumu merak edenler Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda 14 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları haberimizde...

Dolar kuru, 14 TL zincirini kırdı, rekorlara göz kırpıyor! 14 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

ABD'de enflasyonun artmasının yanı sıra Türkiye'deki ekonomi politikaları nedeniyle döviz kurlarında yaşanan değişim sürüyor. Özellikle Merkez Bankasının, 16 Aralık'ta açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalara satış yönünde yapılan müdahaleler kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadeli ekonomi politikası olması gerektiğini gösterirken  dolar kurunda yaşanan son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Dolar kuru, 14 TL zincirini kırdı, rekorlara göz kırpıyor! 14 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 14 ARALIK 2021 SALI?

Serbest piyasada dolar kuru, 14 Aralık 2021 Salı günü, serbest piyasada açılışta 14,0530 TL'den alınıyor, 14,0550 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 15,8780 TL'den alınıyor, 15,8800 TL'den satılıyor.

Öte yandan 13 Aralık 2021 Pazartesi günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 14,0380 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 15,8460 TL olarak kayıtlara geçti.

Not: Kurda ilerleyen saatlerde fiyatlar değişime uğramaktadır. Saat 09.00 itibarıyla açılış fiyatları yukarıdaki gibidir. 

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Dolar kuru, 14 TL zincirini kırdı, rekorlara göz kırpıyor! 14 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

14 ARALIK 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI

14 Aralık 2021 Salı gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.46 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları    14,212614,2448
Avro         16,006316,0825
Sterlin         18,757118,8469
İsviçre Frangı   15,383215,4372
Japon Yeni     0,12560,1247
S. Arabistan Riyali 3,76933,7882

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Tayfun Altuntaş
Editör
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