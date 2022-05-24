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  3. Dolar kuru 16 lirayı aştı! İşte analistlerin en güncel değerlendirmeleri!

Dolar kuru 16 lirayı aştı! İşte analistlerin en güncel değerlendirmeleri!

Dolar kuru bu sabah piyasa açılışından sonra 16 liranın üzerine çıktı. Analistler hareketliliğin bir süre daha süreceğini ifade ediyor. İşte dolar kurundaki son gelişmeler...

Dolar kuru 16 lirayı aştı! İşte analistlerin en güncel değerlendirmeleri!

Dolar kurunda hareketli saatler yaşanıyor. Güne 15,92’den başlayan kur 16 lirayı aştı. Euro ise 17,14 civarında seyrediyor.

Yılbaşından bu yana kurda yaşanan yükseliş yüzde 20 sınırını aştı.

Dolar kuru 16 lirayı aştı! İşte analistlerin en güncel değerlendirmeleri!

FED AÇIKLAMALARI PİYASALARIN ODAĞINDA

Risk iştahındaki artışta, göreve geldiği Ocak 2021 sonrası ilk Asya turuna çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ın, Eski Başkan Donald Trump yönetimi tarafından Çin'e yönelik uygulanan tarifelerini yeniden gözden geçireceği sinyalini vermesi etkili oldu. Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hisse senetlerindeki düşüşü sınırlamak ve varlık fiyatlarını istikrara kavuşturmak için politika adımı atabileceği beklentileri de yatırımcı kararlarına olumlu yansıdı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic gelecek iki ay içinde beklenen yarım puanlık faiz artışlarının ardından enflasyon ve ekonomi üzerindeki etkiyi değerlendirmek için faiz artırımına eylülde ara vermenin mantıklı olabileceğini söyledi.

Dolar kuru 16 lirayı aştı! İşte analistlerin en güncel değerlendirmeleri!

DOLAR ENDEKSİ BİR AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Dolar endeksi, dün 102 sınırına kadar gerileyerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 2,78 seviyesinden yüzde 2,86'ya kadar yükselmesinin ardından, yüzde 2,84'te dengelendi.

EURO DEĞER KAZANDI

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, tahvil alım programı kapsamındaki net alımların üçüncü çeyreğin başında bitmesini beklediğini belirterek, "Bu, ileriye dönük rehberliğe uygun olarak temmuzda yapacağımız toplantıda bir faiz artışına izin verecek." ifadesini kullandı. Açıklamanın ardından Euro/dolar dün yüzde 1,2 artarak 1,07 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini test etti.

Dolar kuru 16 lirayı aştı! İşte analistlerin en güncel değerlendirmeleri!

“OYNAKLIK BİR SÜRE DAHA SÜREBİLİR”

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bugün, devam eden Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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