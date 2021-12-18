Dolar kuru arttı, Apple iPhone modellerine zam yaptı! Yeni fiyatlar can yakacak! İşte iPhone fiyat listesi
Döviz kurunda yaşanan artış sonrası ABD'li teknoloji devi Apple, Türkiye'de satışa sunduğu ürünlere zam yaptı. Böylece iPhone, iPad ve Macbook fiyatlarına yüzde 40'ı aşan oranda zam geldi.
Türkiye'de birçok vatandaşın tercih ettiği Apple ürünlerine zam geldi. Kasım ayında kurda yaşanan yükseliş sonrası İPhone modellerine zam yapan şirket, 18 Aralık itibariyle ürünlerine yüzde 48'a varan oranda zam yaptı.
EN UZUN MODEL 10 BİN 500 TL OLDU
Yapılan zam sonrası İPhone 13'ün Mini modelinin fiyatı 13 bin 999 TL'den 19 bin 999 TL'ye yükseldi. Apple'ın en ucuz telefonu olan iPhone SE, 7 bin 499 TL yerine 10 bin 499 TL'den satılacak. ABD'li teknoloji firmasının son çıkardığı telefon olan iPhone Pro Max'ın en pahalı versiyonu ise 28 bin 999 TL'den 41 bin 999 TL'ye çıktı.
İşte zamlı IPhone fiyatları:
|25 Kasım
|26 Kasım
|18 Aralık
|Ürün
|Satış Fiyatı (TL)
|Satış Fiyatı (TL)
|Satış Fiyatı (TL)
|Değişim
|iPhone 13 mini
|128 GB
|10999
|13999
|19999
|42.9%
|256 GB
|11999
|15199
|21999
|44.7%
|512 GB
|13999
|17599
|25999
|47.7%
|iPhone 13
|128 GB
|11999
|14999
|21499
|43.3%
|256 GB
|12999
|16199
|23499
|45.1%
|512 GB
|14999
|18599
|27499
|47.9%
|iPhone 13 Pro
|128 GB
|15999
|19999
|28999
|45.0%
|256 GB
|16999
|21199
|30999
|46.2%
|512 GB
|18999
|23599
|34999
|48.3%
|1 TB
|20999
|25999
|38999
|50.0%
|iPhone 13 Pro Max
|128 GB
|17999
|22999
|31999
|39.1%
|256 GB
|18999
|24199
|34999
|44.6%
|512 GB
|20999
|26599
|38999
|46.6%
|1 TB
|22999
|28999
|41999
|44.8%
|iPhone 12 mini
|64 GB
|9999
|12999
|17999
|38.5%
|128 GB
|10499
|13599
|18999
|39.7%
|256 GB
|11499
|14799
|20999
|41.9%
|iPhone 12
|64 GB
|10999
|13999
|19499
|39.3%
|128 GB
|11499
|14599
|20499
|40.4%
|256 GB
|12499
|15799
|22499
|42.4%
|iPhone 11
|64 GB
|7999
|10999
|13999
|27.3%
|128 GB
|8449
|11599
|14999
|29.3%
|iPhone SE
|64 GB
|5799
|7499
|10499
|40.0%
|128 GB
|6299
|8099
|11499
|42.0%
Ayrıca iPad'in modelleri ve Macbook'lara da zam geldi. Söz konusu zamların yüzde 40'ın üzerinde olduğu görüldü.
|25 Kasım
|26 Kasım
|18 Aralık
|Ürün
|Satış Fiyatı (TL)
|Satış Fiyatı (TL)
|Satış Fiyatı (TL)
|Değişim
|iPad mini
|64 GB Wi-Fi
|5799
|7199
|10499
|45.8%
|64 GB Wi-Fi + Cellular
|7499
|9299
|13499
|45.2%
|256 GB Wi-Fi
|7499
|9299
|13499
|45.2%
|256 GB Wi-Fi + Cellular
|9199
|11399
|16499
|44.7%
|iPad
|64 GB Wi-Fi
|3899
|4799
|6999
|45.8%
|64 GB Wi-Fi + Cellular
|5399
|6699
|9599
|43.3%
|256 GB Wi-Fi
|5599
|6899
|9999
|44.9%
|256 GB Wi-Fi + Cellular
|7099
|8799
|12599
|43.2%
|iPad Air
|64 GB Wi-Fi
|6399
|7999
|11999
|50.0%
|64 GB Wi-Fi + Cellular
|7799
|9899
|14599
|47.5%
|256 GB Wi-Fi
|7999
|10099
|14999
|48.5%
|256 GB Wi-Fi + Cellular
|9399
|11999
|17599
|46.7%
|iPad Pro
|Satış Fiyatı (TL)
|Satış Fiyatı (TL)
|Satış Fiyatı (TL)
|11 inç (128 GB - 2 TB)
|8599 - 22299
|10799 - 26199
|16499 - 38499
|12.9 inç (128 GB - 2 TB)
|11999 - 25699
|14999 - 32499
|22499 - 44499
|MacBook Pro
|Satış Fiyatı (TL)
|Satış Fiyatı (TL)
|Satış Fiyatı (TL)
|13 inç
|14299 - 25299
|17499 - 30499
|25999 - 45999
|14 inç
|23499 - 66399
|28999 - 79699
|39999 - 117999
|16 inç
|28999 - 68599
|35499 - 82299
|49999 - 121999
|MacBook Air
|Satış Fiyatı (TL)
|Satış Fiyatı (TL)
|Satış Fiyatı (TL)
|256 GB
|10999 - 21999
|13499 - 26499
|19999 - 39999
|512 GB
|13699 - 22499
|16749 - 27149
|24999 - 40999
Kaynak: Habertürk