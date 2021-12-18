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  3. Dolar kuru arttı, Apple iPhone modellerine zam yaptı! Yeni fiyatlar can yakacak! İşte iPhone fiyat listesi

Dolar kuru arttı, Apple iPhone modellerine zam yaptı! Yeni fiyatlar can yakacak! İşte iPhone fiyat listesi

Döviz kurunda yaşanan artış sonrası ABD'li teknoloji devi Apple, Türkiye'de satışa sunduğu ürünlere zam yaptı. Böylece iPhone, iPad ve Macbook fiyatlarına yüzde 40'ı aşan oranda zam geldi.

Dolar kuru arttı, Apple iPhone modellerine zam yaptı! Yeni fiyatlar can yakacak! İşte iPhone fiyat listesi

Türkiye'de birçok vatandaşın tercih ettiği Apple ürünlerine zam geldi. Kasım ayında kurda yaşanan yükseliş sonrası İPhone modellerine zam yapan şirket, 18 Aralık itibariyle ürünlerine yüzde 48'a varan oranda zam yaptı. 

Döviz kuru arttı, Apple iPhone modellerine zam yaptı! Yeni fiyatlar can yakacak

EN UZUN MODEL 10 BİN 500 TL OLDU

Yapılan zam sonrası İPhone 13'ün Mini modelinin fiyatı 13 bin 999 TL'den 19 bin 999 TL'ye yükseldi. Apple'ın en ucuz telefonu olan iPhone SE, 7 bin 499 TL yerine 10 bin 499 TL'den satılacak. ABD'li teknoloji firmasının son çıkardığı telefon olan iPhone Pro Max'ın en pahalı versiyonu ise 28 bin 999 TL'den 41 bin 999 TL'ye çıktı.

Döviz kuru arttı, Apple iPhone modellerine zam yaptı! Yeni fiyatlar can yakacak

İşte zamlı IPhone fiyatları:

25 Kasım26 Kasım18 Aralık 
ÜrünSatış Fiyatı (TL)Satış Fiyatı (TL)Satış Fiyatı (TL)Değişim
iPhone 13 mini    
128 GB10999139991999942.9%
256 GB11999151992199944.7%
512 GB13999175992599947.7%
iPhone 13    
128 GB11999149992149943.3%
256 GB12999161992349945.1%
512 GB14999185992749947.9%
iPhone 13 Pro    
128 GB15999199992899945.0%
256 GB16999211993099946.2%
512 GB18999235993499948.3%
1 TB20999259993899950.0%
iPhone 13 Pro Max    
128 GB17999229993199939.1%
256 GB18999241993499944.6%
512 GB20999265993899946.6%
1 TB22999289994199944.8%
iPhone 12 mini    
64 GB9999129991799938.5%
128 GB10499135991899939.7%
256 GB11499147992099941.9%
iPhone 12    
64 GB10999139991949939.3%
128 GB11499145992049940.4%
256 GB12499157992249942.4%
iPhone 11    
64 GB7999109991399927.3%
128 GB8449115991499929.3%
iPhone SE    
64 GB579974991049940.0%
128 GB629980991149942.0%

Ayrıca iPad'in modelleri ve Macbook'lara da zam geldi. Söz konusu zamların yüzde 40'ın üzerinde olduğu görüldü.

25 Kasım26 Kasım18 Aralık 
ÜrünSatış Fiyatı (TL)Satış Fiyatı (TL)Satış Fiyatı (TL)Değişim
iPad mini    
64 GB Wi-Fi579971991049945.8%
64 GB Wi-Fi + Cellular749992991349945.2%
256 GB Wi-Fi749992991349945.2%
256 GB Wi-Fi + Cellular9199113991649944.7%
iPad    
64 GB Wi-Fi38994799699945.8%
64 GB Wi-Fi + Cellular53996699959943.3%
256 GB Wi-Fi55996899999944.9%
256 GB Wi-Fi + Cellular709987991259943.2%
iPad Air    
64 GB Wi-Fi639979991199950.0%
64 GB Wi-Fi + Cellular779998991459947.5%
256 GB Wi-Fi7999100991499948.5%
256 GB Wi-Fi + Cellular9399119991759946.7%
     
     
iPad ProSatış Fiyatı (TL)Satış Fiyatı (TL)Satış Fiyatı (TL) 
11 inç (128 GB - 2 TB)8599 - 2229910799 - 2619916499 - 38499 
12.9 inç (128 GB - 2 TB)11999 - 2569914999 - 3249922499 - 44499 
     
MacBook ProSatış Fiyatı (TL)Satış Fiyatı (TL)Satış Fiyatı (TL) 
13 inç14299 - 2529917499 - 3049925999 - 45999 
14 inç23499 - 6639928999 - 7969939999 - 117999 
16 inç28999 - 6859935499 - 8229949999 - 121999 
     
MacBook AirSatış Fiyatı (TL)Satış Fiyatı (TL)Satış Fiyatı (TL) 
256 GB10999 - 2199913499 - 2649919999 - 39999 
512 GB13699 - 2249916749 - 2714924999 - 40999

Kaynak: Habertürk

Tayfun Altuntaş
Editör
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