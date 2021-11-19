Dolar kuru arttı, araç sahiplerine kötü haber geldi: Benzine 52, motorine 50 kuruş zam geliyor

Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası dolar kuru yükselişe geçince benzin ve motorinin fiyatına zam beklentisi oluştu. Bloomberg HT'nin haberine göre sektör kaynakları 20 Kasım Cumartesi'den geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 52, motorinin litre fiyatına ise 50 zam yapılacağını bildirdi.

LPG İÇİN DE ZAM BEKLENTİSİ OLUŞTU

LPG fiyatlarına da zam beklentisi oluşurken söz konusu zammın Pazartesi gününe de kalabileceği ifade edildi.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Benzin fiyatlarına söz konusu zammın gelmesi durumunda İstanbul Avrupa yakasında ortalama benzin fiyatları 8,65 TL seviyesine çıkacak.

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Motorine gelen zamla birlikte ise fiyatlar 8,72 TL olacak.