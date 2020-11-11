Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ekonomideki son duruma ilişkin yaptığı açıklamanın ardından düşüşe geçen dolar ve euro kuru dün yeniden yükselişe geçmişti. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bakanlık görevine başlamasının ardından döviz kurlarında düşüş yaşanmıştı. Öte yandan BBDK, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdı. Peki Dolar kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? İşte 11 Kasım 2020 Çarşamba dolar ve euro kuru fiyatları...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde -0,24 oranında değişim gösterdi. Saat 09.47 itibariyle bir dolar 8,1184 TL'de alınıyor, 8,1264 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde -0,18 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.5979 TL, satış kuru ise 9,5941 TL’dir.

11 KASIM ÇARŞAMBA DOLAR KURU NE KADAR OLDU BUGÜN?

Dolar kuru bugün açılışta 8,1880 liradan alınıyor, 8,1900 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1810 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

11 KASIM ÇARŞAMBA EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında avro 9,6950 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,6970 lira olarak belirlendi. Dünkü günü kapanışta euronun satış fiyatı 9,6640 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

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11 Kasım Çarşamba günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

11 Kasım Çarşamba günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar ve euro kurunun yükselmesinin en önemli nedenleri arasında koronavirüs salgının getirdiği ekonomik etki öne çıkıyor. Ayrıca Merkez Bankasının politika faizlerini yükseltmesi beklenirken aksi yönde çıkan faizlerin 10.25'te sabit tutulması kararı da dolar ve euronun yükselmesine neden oldu.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.