Dolar kuru bugün ne kadar? 27 Ekim 2020 Salı güncel döviz kurları...

Geçtiğimiz hafta rekor kıran dolar ve euro kurunda yeni haftaya yükselişle başladı. Kur uzun süre 7,90 seviyelerinde seyrettikten sonra 8 TL'yi aşarak rekor kırdı. Doların yükselişinin ne kadar süreceği merak edilirken Bir dolar kaç TL? Bir euro kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 27 Ekim 2020 Salı güncel döviz kurları...

BİR DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki güne yüzde 0,07 oranında değişim gösterdi. Saat 09.14 itibariyle bir dolar 8,0803 TL'de alınıyor, 8,0929 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0.35 değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.5683 TL, satış kuru ise 9.5795 TL’dir.

27 EKİM 2020 DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar kuru haftanın ikinci gününe de yükselişini sürdürerek başladı. Dolar saat serbest piyasada güne yükselişle başladı. Açılış itibariyle 8,0880 liradan alınıyor, 8,0900 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0868 lira olmuştu.

27 EKİM 2020 EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 9,5750 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,5770 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,5490 lira olmuştu.

CANLI DOLAR TAKİBİ

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27 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

27 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar ve euro kurunun yükselmesinin en önemli nedenleri arasında koronavirüs salgının getirdiği ekonomik etki öne çıkıyor. Ayrıca Merkez Bankasının politika faizlerini yükseltmesi beklenirken aksi yönde çıkan faizlerin 10.25'te sabit tutulması kararı da dolar ve euronun yükselmesine neden oldu. Öte yandan piyasalarda döviz bulunmaması da doların yükselmesine neden oldu.

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Azalan küresel risk iştahı dün Borsa İstanbul'da da satışların etkili olmasına neden oldu. Türk lirası varlıklar üzerindeki satış baskısı ile dolar/TL 8,0868'e çıkarken, BIST 100 endeksi yüzde 3,88 değer kaybıyla 1.144,45 puana geriledi. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,0870 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini belirterek, bugünün veri gündeminde ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güveni endeksinin öne çıktığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansında uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşeceğini, toplantıdan gelebilecek haberlerin de takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.137 ve 1.118 seviyelerinin destek, 1.180 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.