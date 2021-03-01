Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar, euro kaç TL?1 Mart 2021 güncel döviz kurları fiyatları

Döviz kurlarında son günlerde yaşanan yükseliş yeni haftada yerini düşüşe bıraktı. Döviz kurlarında yaşanan son durum bu sebeple merak konusu oldu.

DOLAR BUGÜN NE KADAR? DOLAR, EURO KAÇ TL?

Dolar kuru saat serbest piyasada 7,3790 TL'den alınıyor, 7,3810'den ise satılıyor. Euro kuru ise 8,9180 TL'den alınıyor, 8,9200 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun Cuma günkü kapanıştaki satış fiyatı, 7,406 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9830 lira olarak kayıtlara geçmişti.

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1 MART 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

1 Mart Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.30 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,3490 7,3940

Avro 8,9723 8,9838

Sterlin 10,2870 10,3061

İsviçre Frangı 8,0908 8,1855

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR, YÜKSELECEK Mİ?

Ekonomistler dolar kurunun, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri üzerinden yaşanan siyasi tartışmalar ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeniden siyaset sahnesine döneceğine ilişkin haberler nedeniyle yükseldiğini belirtiyor.

Öte yandan Merkez Bankası'nın sıklaştırma adımına gitmesi ile birlikte TL, negatif olarak ayrıştı. Türkiye'nin en büyük ekonomik sorunu olarak görünen enflasyonun diğer aylarda daha daha da artması bekleniyor.