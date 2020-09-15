Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (15 Eylül 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüs salgının ekonomiye etkisi ve yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle döviz kurlarındaki yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz haftayı 7,48 TL seviyelerinde kapatan dolar kuru haftanın ikinci gününe de bu düzeylerde başladı, avro kurundaki yükseliş ise tedirginlik yaratmayı sürdürüyor.Küresel piyasalar, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi karışık bir seyir izliyor.

ABD'de yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler ve ülkenin güneyindeki kasırgalara ilişkin endişelere karşın dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmelerle New York borsasında pozitif bir seyir izlendi.

PFİZER KORONA AŞISI İÇİN TARİH VERDİ

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın, üzerinde çalıştıkları Kovid-19 aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebileceklerini ve aşının yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceğini duyurmasının yanı sıra geçen hafta aşı çalışmalarını durdurma kararı alan Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın, klinik denemelere devam edeceğini açıklaması konuyla ilgili iyimserliği artırdı.

Avrupa tarafında ise İngiltere ile AB arasındaki Brexit müzakereleri gündemin odağındaki yerini korumaya devam ediyor. Konuyla ilgili belirsizliklerin giderilememesi ve İngiltere'de, AB ile varılan Brexit anlaşmasını tek taraflı değiştirecek İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nın parlamentodaki ilk oylamada kabul edilmesi piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor.

Yurt içinde, yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kazancıyla 1.107,29 puandan tamamladı. Dün 7,4881'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4840 seviyesinde işlem görüyor.

YURT İÇİNDE TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, yarınki Fed kararları öncesi piyasalardaki karışık seyrin devam edebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

15 Eylül tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

15 Eylül tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

15 EYLÜL 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 7,4820 liradan alınan dolar, 7,4840 liradan satılıyor.

15 EYLÜL 2020 AVRO BUGÜN NE KADAR?

8,9040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9060 lira olarak belirlendi.