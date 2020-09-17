Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (17 Eylül 2020 dolar - euro fiyatları )

Dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler piyasaları etkilemeyi sürdürüyor. Bu durum döviz fiyatlarında yükselişe neden olurken Türkiye ekonomisi de kötü olarak etkileniyor. Dolar kuru dün 7,50 seviyelerini aşarak rekor kırarken piyasalarda endişe sürüyor. Avro kuru ise 8,90 seviyelerinin altında güne başladı. Yurt içi piyasaların takip edeceği önemli bir veri bulunmuyor.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından karışık bir seyir izlerken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararları ve yoğun veri gündemi takip edilecek.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizler beklentiler doğrultusunda yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutuldu. Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı karar metninde, 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmemesi dikkati çekti.

Karar sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti. Teknoloji hisselerindeki oynaklığın devam etmesi yatırımcıların risk algısını artırırken, dolar endeksi ise sınırlı yükselişle 93,4'e çıktı.

KÜRESEL RİSK İŞTAHI OLUMSUZ

Analistler, Fed'in karar metni ve Powell'ın açıklamalarının ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklere işaret ettiğini, bunun da küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi.

Avrupa tarafında, bugün gerçekleştirilecek BoE'nin toplantısı öncesi, dün karışık bir seyir izlendi. Brexit belirsizliğinin sürmesine karşın yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ekonomilerdeki toparlanma eğilimi pay piyasalarındaki satışları sınırlayan etkenler arasında öne çıktı.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kaybederek günü 1.107,11 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 7,5065'ten kapanış yapması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5020 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra BoE'nin faiz kararının takip edileceğini bildiren analistler, BoE'nin faiz oranında ve tahvil alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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17 Eylül tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

17 Eylül tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

17 EYLÜL 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 7,4980 liradan alınan dolar, 7,5000 liradan satılıyor.

17 EYLÜL 2020 AVRO BUGÜN NE KADAR?

8,8340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8360 lira olarak belirlendi.