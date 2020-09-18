Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (18 Eylül 2020 dolar - euro fiyatları )

Dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler piyasaları etkilemeyi sürdürüyor. Bu durum döviz fiyatlarında yükselişe neden olurken Türkiye ekonomisi de kötü olarak etkileniyor. Dolar kuru dün 7,55 seviyelerini aşarak rekor tazeledi,avro kuru ise 9 TL seviyelerine kadar geldi. Yurt içi piyasalar yoğun veri gündemi ve siyaset gündemine odaklanacak.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısının ardından etkili olan karışık seyrini sürdürürken, makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid) tedavisine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor.

Fed'in önceki gün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın, karar metni ve Fed üyelerinin beklentilerinin ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklere işaret etmesiyle New York pay piyasalarındaki düşüş eğilimi dün de devam etti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 860 bine gerilese de beklentilerin üzerinde bir seyir izlerken, konut başlangıçları da ağustosta yüzde 5,1 ile tahminlerden fazla azaldı.

BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞTI

Yurt içinde, dün Avrupa borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kazancıyla 1.110,66 puandan tamamladı. Dün 7,5500'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5530 seviyesinde işlem görüyor.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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18 Eylül tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

18 Eylül tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

18 EYLÜL 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 7,5500 liradan alınan dolar, 7,5570 liradan satılıyor.

18 EYLÜL 2020 AVRO BUGÜN NE KADAR?

8,9560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9580 lira olarak belirlendi.