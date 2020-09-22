Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (22 Eylül 2020 dolar - euro fiyatları )

Dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler piyasaları etkilemeyi sürdürürken döviz fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Dün 7,60 seviyelerini aşarak rekor tazeleyen dolar kuru, yeni güne yükselişle başladı. Avro kuru ise 9 TL seviyesinin altında seyrediyor. Gram altın ise düne göre yeni güne düşüşle başladı.

Küresel piyasalar, ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve aşı ile ilgili olumlu haber akışına rağmen artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle negatif bir seyir izliyor.

Avrupa'da artan Kovid-19 vakaları şimdilik bölgesel de olsa yeni tedbirleri gündemi getirirken, buna bağlı olarak ekonomideki toparlanmaya ilişkin artan belirsizliklerin etkisiyle pay piyasalarında sert düşüşler görüldü.

Dün Avrupa borsalarında başlayan güçlü satışların genele yayılması ile küresel risk iştahı azaldı, oynaklık yükseldi. Yükselen oynaklık da bir sarmala dönüşerek yatırımcıların riskten kaçınmalarını ve satışları hızlandırdı.

Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir ABD pay piyasalarında da risk algısını artırdı. Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin bugün yapacağı sunumun metni yayımlandı.

Powell, ekonomik toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonominin gördüğü kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün bankanın tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu belirterek, hem istihdam hem de genel ekonomik faaliyetin salgın öncesindeki seviyelerinin oldukça altında kaldığını ve ekonominin önündeki yolun belirsiz olmaya devam ettiğini kaydetti.

Yurt içinde, dün Avrupa borsalarına paralel değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,24 azalışla 1.087,03 puandan tamamladı. Dün 7,6345'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6370 seviyesinde işlem görüyor.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VERİLERİ AÇIKLANACAK

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satışı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun da takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 seviyesinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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22 Eylül tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

22 Eylül tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

22 EYLÜL 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 7,6400 liradan alınan dolar, 7,6420 liradan satılıyor.

22 EYLÜL 2020 AVRO BUGÜN NE KADAR?

8,9800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9820 lira olarak belirlendi.