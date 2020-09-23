Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (23 Eylül 2020 dolar - euro fiyatları )

Dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler piyasaları etkilemeyi sürdürürken döviz fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Dün 7,66 TL seviyelerini aşarak rekor tazeleyen dolar kuru, yeni güne aynı seviyelerde başladı. Avro kuru ise 9 TL seviyesinin altında seyrediyor. Gram altın ise düne göre yeni güne düşüşle 464 TL seviyelerinde başladı.

Küresel piyasalar, artan salgın endişeleri, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin sunum yaptı. Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik atılan adımların etkili olduğunu belirten Powell, bununla birlikte Kongre'nin ekonomik mücadele için daha fazla para harcamasının gerekebileceğini ifade etti.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi, yüzde 0,84 değer kazanarak günü 1.096,16 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,4 artışla 7,6657'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6650 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim ve artan Kovid-19 vaka sayılarının pay piyasalarındaki risk iştahını törpülediğini belirterek, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

ERDOĞAN, MACRON İLE DOĞU AKDENİZ'İ GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan analistler, Macron'dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınmasıyla yurt içi piyasalarda risk iştahının artabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın Senato'da devam eden sunumu ve dünya genelinde açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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23 Eylül tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

23 Eylül tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

23 EYLÜL 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 7,6650 liradan alınan dolar, 7,6670 liradan satılıyor.

23 EYLÜL 2020 AVRO BUGÜN NE KADAR?

8,9610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9630 lira olarak belirlendi.