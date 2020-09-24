Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (24 Eylül 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüs salgını ve dünyadaki küresel gelişmeler nedeniyle dolar ve avro kurundaki yükseliş sürüyor. Dün 7,65 seviyelerini aşarak rekor kıran dolar kuru yeni güne 7,70 TL seviyelerindeki rekoru ile başladı. Avro kuru ise 9 TL'nin altında seyrediyor. Dolar ve avro kurundaki son durumu Merkez Bankasının bugün açıklayacağı faiz kararı etkileyecek. Küresel piyasalar ise güne karışık bir seyir izleyerek başladı.

Dün, dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekonomideki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ederken, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları da tedbirleri tekrar gündeme getirdi.

Bu gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişeleri piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dolardaki değerlenmeye bağlı olarak altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metal fiyatları düşüşünü sürdürürken, petrol fiyatları ise dar bant içinde dalgalı bir seyir izliyor

Yurt içinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirdiği diplomasi ile alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 artışla 1.102,65 puandan tamamladı. Dün 7,7041'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7010 seviyesinde işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından dün de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ DOĞU AKDENİZ ENDİŞELERİNİ AZALTTI

Analistler, diplomasi trafiğinin Doğu Akdeniz konusunda endişeleri azalttığını belirterek, bugün TCMB'nin faiz kararı ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 vaka sayılarının seyri ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ YÜKSELTECEK Mİ?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. 27 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, 23 ekonomist politika faizinde değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı. 20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

24 Eylül tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

24 Eylül tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

24 EYLÜL 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 7,7030 liradan alınan dolar, 7,7050 liradan satılıyor.

24 EYLÜL 2020 AVRO BUGÜN NE KADAR?

8,9810 liradan alınan avronun satış fiyatı 8,9830 lira olarak belirlendi.