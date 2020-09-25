Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (25 Eylül 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüs salgını ve dünyadaki küresel gelişmeler nedeniyle dolar ve avro kurundaki yükseliş sürüyor. Merkez Bankasının faiz kararının ardından dolar kuru az da olsa düşüş yaşadı. 7,70 TL seviyelerinden 7,62 seviyelerine kadar düştü. Avro kuru da yaklaşık 10 kuruşluk bir düşüş yaşadı. Döviz fiyatlarındaki ve küresel piyasalardaki son durum haberimizde...

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa paralel uygulanmaya başlayan yeni tedbirler, ABD-Çin gerilimi ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı ile karışık bir seyir izliyor.

Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerindeki belirsizlikler devam ederken, pay piyasalarında, salgında ikinci dalga ya da yeni teşvik beklentilerini fiyatlama konusunda kararsızlık yaşanıyor.

ABD'de, dün güne satıcılı başlayan New York borsası, salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin haber akışıyla gün içerisinde kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Kovid-19 teşvik paketine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

BORSA İSTANBUL DEĞER KAZANDI

Yurt içinde ise, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ile borsa yükseldi, döviz kurları geriledi. BIST 100 endeksi, yüzde 1,53 değer kazanarak günü 1.119,56 puandan tamamlarken, yüzde 1 düşüşle 7,6248'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6210 seviyesinde işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTTIRDI

Analistler, TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından BIST 100 endeksinin banka hisseleri öncülüğünde yükseldiğini ve 1.120 direncini test ettiğini ifade etti.

Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin de pay piyasalarını pozitif etkilediğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin 1.120 direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 1.155 seviyesi olacağını söyledi.

VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

25 Eylül tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

25 Eylül tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

25 EYLÜL 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 7,6230 liradan alınan dolar, 7,6250 liradan satılıyor.

25 EYLÜL 2020 AVRO BUGÜN NE KADAR?

8,8950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8970 lira olarak belirlendi.